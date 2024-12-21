После «Прямой линии» авиакомпании вернут скидки для детей

Российские авиакомпании с 14 января 2025 года вернут скидки на перелеты для детей до 12 лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, отмечая, что урегулирование ситуации произошло после поручения президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии