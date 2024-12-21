После «Прямой линии» авиакомпании вернут скидки для детей

Российские авиакомпании с 14 января 2025 года вернут скидки на перелеты для детей до 12 лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, отмечая, что урегулирование ситуации произошло после поручения президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии».