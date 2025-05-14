Предприятия региона с начала 2025 года отправили около 14 тысяч тонн рапсового масла на экспорт в Китай

Смоленщина отправила на экспорт 20 тысяч тонн продукции С начала 2025 года сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям сертифицировали свыше 1300 партий подкарантинной продукции.
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