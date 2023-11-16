Bloomberg: США негласно нарастили военную помощь Израилю

Американское военное ведомство тайно нарастило объемы военной помощи Израилю. Страна получила ракеты с лазерным наведением, 155-миллиметровые снаряды, приборы ночного видения и боеприпасы для уничтожения бункеров.
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