Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.
Медведев назвал цель ядерных учений России
Комментарии
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VG
Vasily Golov
До учений тактическое ядерное оружие (бомбы ,снаряды 152мм, заряды ракет.торпеды) хранились на спецскладах.Во время учений они поступили в воинские части.Налажена система прохождение приказа на его применения.Проверены программы целеуказания.
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12 час.
Валерий Беседин
Никто, никуда их перемещать не будет. Любую болванку обзовут спецзарядом и всё. Вот её и будут перемещать. Не забывайте про его величество "случай"...
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11 час.
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