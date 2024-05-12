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Медведев назвал цель ядерных учений России

Медведев назвал цель ядерных учений России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
До учений тактическое ядерное оружие (бомбы ,снаряды 152мм, заряды ракет.торпеды) хранились на спецскладах.Во время учений они поступили в воинские части.Налажена система прохождение приказа на его применения.Проверены программы целеуказания.
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