Медведев назвал цель ядерных учений России

До учений тактическое ядерное оружие (бомбы ,снаряды 152мм, заряды ракет.торпеды) хранились на спецскладах.Во время учений они поступили в воинские части.Налажена система прохождение приказа на его применения.Проверены программы целеуказания.

Валерий Беседин

Никто, никуда их перемещать не будет. Любую болванку обзовут спецзарядом и всё. Вот её и будут перемещать. Не забывайте про его величество "случай"...