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Американские власти расследуют три случая возможной инсайдерской торговли на Polymarket

Американские власти расследуют три случая возможной инсайдерской торговли на Polymarket

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала как минимум три расследования сделок на платформе прогнозов Polymarket, о которых ранее публично не сообщалось.

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