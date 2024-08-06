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За зверское избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали арестовали 9 человек

После некоторой паузы и публичного резонанса от драки в Феодосии, где 15 человек искалечили молодого чемпиона по боксу, Следственный комитет совместно с крымскими силовиками отработал максимально жестко.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Один предприниматель, а остальные  официально не работают... о чём это говорит? Высылать следует весь  молодняк из так называемых мигрантов - не ошибёшься, ибо &quot;развлечься&quot; в Россию приехали или занимаются чем-то противозаконным...
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12 час.
Т
Татьяна
Задолбали уже россиян эти чушки! Приехали со своими законами, посадить их пожизненно! Жаль нет смертной казни!!!!
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4 час.
Ирина Попкова
Избиением занимались 15 чел, арестовали 9. Остальные 6 обделались легким испугом?
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4 час.

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