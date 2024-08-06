За зверское избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали арестовали 9 человек

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Один предприниматель, а остальные официально не работают... о чём это говорит? Высылать следует весь молодняк из так называемых мигрантов - не ошибёшься, ибо "развлечься" в Россию приехали или занимаются чем-то противозаконным...