Samsung случайно подтвердила сроки анонса тонкого флагмана Galaxy S25 Slim

Samsung готовится представить Galaxy S25 Slim — новый флагманский смартфон с тонким корпусом. По слухам, устройство получит передовые камеры и новейший чип Snapdragon 8 Elite, став конкурентом iPhone 17 Air.
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