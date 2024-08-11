В России отмечают День строителя

Скриншот видео Сегодня в России поздравляют тех, кто в прямом смысле определят облик нашей страны. Строители обеспечивают жителей доступным жильем, обустраивают территории и делают это невероятными темпами – благодаря новым технологиям здания вырастают буквально на глазах.
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