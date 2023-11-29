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1-й зампред Комитета Госдумы по обороне призвал включить православные ценности в Конституцию РФ

1-й зампред Комитета Госдумы по обороне призвал включить православные ценности в Конституцию РФ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв принял участие в работе ХХV Всемирного Русского Народного Собора.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Скоро =народные избранники= внесут на рассмотрение закон о церковной десятине! Храмов понастроили, а в них ни кто не ходит! Уйму денег выкинули на ветер. Попы--первые грешники во все времена были!
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5 час.
Анд
А чего задергались некоторые деятели? Чего им православные ценности не нравятся? Ведь православные ценности, причем главные это 10заповедей? Что не нравиться заповедь &quot;не укради&quot;? Или &quot;не убей&quot;?  Можно продолжить и дальше, нюанс в том что если зрить в корень то они не отличаются от провозглашаемых ценностей мусульманами, те же 10 заповедей
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4 час.
Анатолий Витушкин
Правильнее сказать: нравственные православные ценности.
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3 час.

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