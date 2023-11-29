1-й зампред Комитета Госдумы по обороне призвал включить православные ценности в Конституцию РФ

Скоро =народные избранники= внесут на рассмотрение закон о церковной десятине! Храмов понастроили, а в них ни кто не ходит! Уйму денег выкинули на ветер. Попы--первые грешники во все времена были!

Анд

А чего задергались некоторые деятели? Чего им православные ценности не нравятся? Ведь православные ценности, причем главные это 10заповедей? Что не нравиться заповедь "не укради"? Или "не убей"? Можно продолжить и дальше, нюанс в том что если зрить в корень то они не отличаются от провозглашаемых ценностей мусульманами, те же 10 заповедей