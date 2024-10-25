Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...
  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...
  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...

Кто там самый крутой на глубине?

Кто там самый крутой на глубине?

Наш хороший знакомый Петер Сучий (Peter Suciu) решил в очередной раз повеселить весь мир своими познаниями в подводных лодках, вооруженных крылатыми ракетами, по нашей классификации ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми, несколько коряво, но не нами придумано) и создал некий топ-5 этих подводных лодок, как мы понимаем, по своей версии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх