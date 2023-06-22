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Такой шаг в компании объяснили введением блокирующих санкций США и Великобритании

Такой шаг в компании объяснили введением блокирующих санкций США и Великобритании

﻿﻿Совет директоров крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» признал нецелесообразным сохранение программ DDR и ADR и одобрил прекращение программ и удаление расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE).

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