Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Где укрепы, Зеленский? На Украине жалеют, что их чиновники не умеют «воровать по-русски»

Где укрепы, Зеленский? На Украине жалеют, что их чиновники не умеют «воровать по-русски»

Продолжающиеся на Украине поиски легендарных укрепсооружений и фортификаций на второй линии обороны, наличием которых все годы СВО центральная власть успокаивала периодически впадавших в грех зрадофильства громадян, закономерно привели к традиционному на нашем культурном пространстве вопросу «Кто виноват»? Практическим выражением этих поисков стала недавно созданная в Раде следственная комиссия по фортификациям.

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