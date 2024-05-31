Где укрепы, Зеленский? На Украине жалеют, что их чиновники не умеют «воровать по-русски»

Продолжающиеся на Украине поиски легендарных укрепсооружений и фортификаций на второй линии обороны, наличием которых все годы СВО центральная власть успокаивала периодически впадавших в грех зрадофильства громадян, закономерно привели к традиционному на нашем культурном пространстве вопросу «Кто виноват»? Практическим выражением этих поисков стала недавно созданная в Раде следственная комиссия по фортификациям.