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Дипломат ООН Гриффитс: Откроется КПП на границе Израиля и Газы «Керем-Шалом»

Дипломат ООН Гриффитс: Откроется КПП на границе Израиля и Газы «Керем-Шалом»

Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», который находится на границе сектора Газа и Израиля, в течение ближайшего времени может быть открыт в качестве дополнения к КПП «Рафах», действующего на границе анклава с Египтом.

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