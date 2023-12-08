Дипломат ООН Гриффитс: Откроется КПП на границе Израиля и Газы «Керем-Шалом»

Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», который находится на границе сектора Газа и Израиля, в течение ближайшего времени может быть открыт в качестве дополнения к КПП «Рафах», действующего на границе анклава с Египтом.
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