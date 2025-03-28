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Анчелотти о Ла Лиге: «У «Барсы» преимущество, но есть класико и еще много матчей. «Реал» будет бороться во всех турнирах до самого конца»

Сейчас мадридцы занимают 2-е место в чемпионате Испании, уступая лидирующей «Барселоне» 3 очка. В субботу команда Анчелотти сыграет с «Леганесом» в 29-м туре.

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