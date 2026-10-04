Твёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток

Гравитационная борьба между ядром и мантией объяснила загадку 30-летней давности: почему день непредсказуемо удлиняется и укорачивается на миллисекунды День на Земле никогда не равен ровно 24 часам — разница составляет несколько миллисекунд, но за десятилетия эти крошечные сдвиги накапливаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым