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Твёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток

Твёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток

Гравитационная борьба между ядром и мантией объяснила загадку 30-летней давности: почему день непредсказуемо удлиняется и укорачивается на миллисекунды День на Земле никогда не равен ровно 24 часам — разница составляет несколько миллисекунд, но за десятилетия эти крошечные сдвиги накапливаются.

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