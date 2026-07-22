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Преодоление паралича, новый союз и прощание с бывшим мужем: как сложилась жизнь телеведущей Валентины Пимановой после громкого развода

Преодоление паралича, новый союз и прощание с бывшим мужем: как сложилась жизнь телеведущей Валентины Пимановой после громкого развода

Развод Валентины и Алексея Пимановых в 2013 году стал неожиданностью для многих: их союз долгое время считался образцовым как в жизни, так и на телевидении, где они вместе создавали популярные проекты.

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