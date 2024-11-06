Avia.pro - СМИ В Каменск-Уральске День народного единства празднуют не как все. Зачем довольствоваться традиционными нарядами или флажками, когда можно прямо с детства приобщить детей к «настоящей» культуре народов? Именно так, видимо, решила администрация одной из местных школ, нарядив третьеклассников в костюмы узбеков и отправив их знакомить сверстников с культурой Узбекистана.
В Каменск-Уральске в честь Дня Народного Единства местных учеников вырядили в узбеков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
Нет слов. Автор статьи прав, "А кто дал ей полномочия на проведение "узбекского праздника" или русские в стране перевелись?". Надеемся, что по данному случаю проведут проверку
Ответить
3 час.
ИИ
Иван Иванов
КАКАЯ СВОЛОЧЬ МОДЕРИРУЕТ????????????????????????????????
Ответить
3 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Учительнице провести политинформацию, объясняя, что в России нет такого народа, узбеки живут в Узбекистане, в своей стране.А в нашей стране много других наций, которые живут в России и о них надо рассказывать детям, о их традициях и обрядах.При том не забывать о русских, государствообразующем народе.Вот о чем в день народного единства надо рассказывать, а не подмахивать диаспорам. Учительница дуб- барабан и руководство школы тоже
Ответить
1 час.
Свежие комментарии