В Каменск-Уральске в честь Дня Народного Единства местных учеников вырядили в узбеков

МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА

Учительнице провести политинформацию, объясняя, что в России нет такого народа, узбеки живут в Узбекистане, в своей стране.А в нашей стране много других наций, которые живут в России и о них надо рассказывать детям, о их традициях и обрядах.При том не забывать о русских, государствообразующем народе.Вот о чем в день народного единства надо рассказывать, а не подмахивать диаспорам. Учительница дуб- барабан и руководство школы тоже