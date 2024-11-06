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Медвежий угол

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В Каменск-Уральске в честь Дня Народного Единства местных учеников вырядили в узбеков

В Каменск-Уральске в честь Дня Народного Единства местных учеников вырядили в узбеков

Avia.pro - СМИ В Каменск-Уральске День народного единства празднуют не как все. Зачем довольствоваться традиционными нарядами или флажками, когда можно прямо с детства приобщить детей к «настоящей» культуре народов? Именно так, видимо, решила администрация одной из местных школ, нарядив третьеклассников в костюмы узбеков и отправив их знакомить сверстников с культурой Узбекистана.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Нет слов. Автор статьи прав, &quot;А кто дал ей полномочия на проведение &quot;узбекского праздника&quot; или русские в стране перевелись?&quot;. Надеемся, что по данному случаю проведут проверку
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
КАКАЯ СВОЛОЧЬ МОДЕРИРУЕТ????????????????????????????????
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3 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Учительнице провести политинформацию, объясняя, что в России нет такого народа, узбеки живут в Узбекистане, в своей стране.А в нашей стране много других наций, которые живут в России и о них надо рассказывать детям, о их традициях и обрядах.При том не забывать о русских, государствообразующем народе.Вот о чем в день  народного единства надо рассказывать, а не подмахивать диаспорам. Учительница дуб- барабан и руководство школы тоже
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1 час.

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