Dodge: самопроизвольные ускорения нового Charger — опция безопасности

Пресс-служба Stellantis отреагировала на жалобы пользователей на электрокар. В соцсетях завирусились ролики, когда новый Dodge Charger Daytona самопроизвольно ускоряется, хотя водитель не касается педалей.
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