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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 марта, ФедералПресс. Нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что регион готов разместить у себя не менее двух сотен детей из Белгородской области, которая в последнее время стала подвергаться усиленным обстрелам со стороны Украины.

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