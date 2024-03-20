Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 марта, ФедералПресс. Нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что регион готов разместить у себя не менее двух сотен детей из Белгородской области, которая в последнее время стала подвергаться усиленным обстрелам со стороны Украины.