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Татар-информ

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14-летняя жительница РТ погибла на пожаре, вспыхнувшем из-за Wi-Fi роутера

14-летняя жительница РТ погибла на пожаре, вспыхнувшем из-за Wi-Fi роутера

Трагедия произошла в Балтасинском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, накануне ночью в селе Старая Салаусь произошел пожар – горел одноэтажный частный дом.

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