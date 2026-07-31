Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»

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Руководитель « Феррари » поделился мнением о выступлениях команды в первой половине сезона-2026. «Отправляясь на летний перерыв, хочу поблагодарить всех в Маранелло за их преданность делу, страсть и усердную работу на протяжении первой части сезона.

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