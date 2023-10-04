Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9 FE и свои самые дешёвые TWS-наушники с шумопо...

Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9 FE и свои самые дешёвые TWS-наушники с шумоподавлением Galaxy Buds FESamsung представила в среду новое пополнение устройств семейства Fan Edition (FE), которое помимо смартфона Samsung Galaxy S23 FE включает планшеты Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+, а также беспроводные наушники Galaxy Buds FE.