Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Важные партнеры столицы – социально ориентированные некоммерческие организации В четверг, 28 марта, в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о социальной поддержке, которую город предоставляет москвичам.
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