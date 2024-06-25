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Воронежские новости

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В Воронеже скончался врач-патологоанатом БСМП №1

В Воронеже скончался врач-патологоанатом БСМП №1

- Вся жизнь Николай Егоровича – бесконечная преданность выбранному делу. Его отличали человеколюбие и доброжелательность, неуемная готовность помочь и отцовская забота об окружающих, жизнелюбие, неиссякаемая жизненная энергия и чувство юмора, - вспоминают коллеги.

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