В Воронеже скончался врач-патологоанатом БСМП №1

- Вся жизнь Николай Егоровича – бесконечная преданность выбранному делу. Его отличали человеколюбие и доброжелательность, неуемная готовность помочь и отцовская забота об окружающих, жизнелюбие, неиссякаемая жизненная энергия и чувство юмора, - вспоминают коллеги.
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