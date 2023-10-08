Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!Это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, аграриев,​ работников пищевой и перерабатывающей индустрии.