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Новый Нижегородский

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Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса,...

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса,...

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!Это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, аграриев,​ работников пищевой и перерабатывающей индустрии.

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