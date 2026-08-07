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Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич обратился к болельщикам, спонсорам и участникам его прощального матча, который состоялся в Череповце 29 июля.

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