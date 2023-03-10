СПБ Биржа уведомила об особенностях проведения торгов с 13 марта

СПБ Биржа сообщает о том, что с 13 марта 2023 года организованные торги будут проводиться с учетом следующих особенностей: в Режиме основных торгов - с 08:00 мск будут проводиться торги: 1) ценными бумагами компаний с листингом на Гонконгской бирже; 2) ценными бумагами АО «Национальная компания» КазМунайГаз» (ISIN KZ1C00001122); - с 10:00 мск будут проводиться торги: 1) ценными бумагами следующих международных компаний; 2) ценными бумагами следующих российских компаний; 3) ценными бумагами TCS Group Holding (ISIN US87238U2033), Fix Price Group (ISIN US33835G2057), Yandex (ISIN NL0009805522), Ozon (ISIN US69269L1044), Cian (ISIN US83418T1088), HeadHunter (ISIN US42207L1061), X5 Retail Group (ISIN US98387E2054); - с 14:30 мск будут проводиться торги: 1) ценными бумагами компаний с листингом в США2, за исключением ценных бумагNexters (ISINVGG6529J1003); 2) ценными бумагами 115 ETF с листингом в США3 (выставление заявок до 23:00)4; 3) паями ИПИФ «Индустрии будущего» (ISIN RU000A100S25) и ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (ISIN RU000A101NK4); - с 16:30 мск будут проводиться торги: ценными бумагами 31 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00).