Минэк снизил прогноз по нефти Urals до $56 за баррель

Министерство экономического развития внесло в правительство новый проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026-й и плановый 2027/28 год, а также пересмотрел оценки по 2025-му.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии