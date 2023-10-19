Женщина погибла при столкновении иномарки с магазином в Славгороде

21-летний водитель сильно разогнался и не справился с управлением В Славгороде автомобиль влетел в продуктовый магазин, один человек погиб, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии