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Ассоциация «Ресурс»: 3 млрд консервных банок рискуют оказаться на свалках

Ассоциация «Ресурс»: 3 млрд консервных банок рискуют оказаться на свалках

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова заявила о разрыве цепочки по отраслевым правилам, из-за чего будет невозможно утилизировать отходы консервных банок из черного металла.

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