Рубио назвал условие отмены санкций против России

Западу придется отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии, передает РБК.
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