Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах, которые подпадают под расширенные условия "Семейной ипотеки"

Министерство финансов России 10 июля озвучило новые правила выдачи «Семейной ипотеки». Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью любого возраста.
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