Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье

Самолёты Ил-76, прибывшие в Забайкальский край по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, работают на тушение лесных пожаров, действующих вблизи населённых пунктов.
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