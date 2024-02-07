СК заподозрил москвичку в смертельном отравлении арендатора в 2003 году

Жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности. Предположительно, она отравила мужчину, который сдавал ей комнату, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
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