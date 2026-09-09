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Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск, 29 пострадали

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск, 29 пострадали

Новороссийск  © Дмитрий Феоктистов/ТАСС Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск в ночь на 9 сентября.

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