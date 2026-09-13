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Иран использовал американский ИИ для слежки за ВМС США

Связанные с Ираном структуры использовали искусственный интеллект Claude, разработанный американской компанией Anthropic, для мониторинга кораблей Военно-морских сил США и создания пропагандистских материалов, сообщает Rambler со ссылкой на отчет компании и западные СМИ.

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