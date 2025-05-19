Отказ от алкогольной традиции: жители Японии и Южной Кореи устали от офисной питейной культуры

Молодёжь по всему миру больше не пьёт алкоголь с коллегами по работе, традиция уходит в небытие.В Японии, Китае и Южной Корее распитие спиртного – часть корпоративной культуры, которая формировалась десятилетиями.
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