На заводе в Авдеевке нашли пункт ВСУ со Starlink

Минобороны РФ опубликовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, который бросили украинские военные.
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