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Военное обозрение

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Используя системы дистанционного минирования «Земледелие», ВС РФ сокращают возможности для подхода резервов ВСУ к Авдеевке

Используя системы дистанционного минирования «Земледелие», ВС РФ сокращают возможности для подхода резервов ВСУ к Авдеевке

Одной из главных задач Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском направлении, помимо собственно штурма украинских позиций в черте города и его окрестностях, является воспрепятствование переброске резервов ВСУ на Авдеевский участок.

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