Врач Мартынова: жесткая зубная щетка чистит только выпуклые поверхности зуба

Основной вопрос при покупке зубной щетки: какую выбрать — с жесткой или с мягкой щетиной. На просторах интернета обычно советуют покупать жесткую щетку, если нет жалоб, а мягкую — когда есть проблемы с зубами и появилась кровоточивость десен.