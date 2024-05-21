Врач Мартынова: жесткая зубная щетка чистит только выпуклые поверхности зуба

Основной вопрос при покупке зубной щетки: какую выбрать — с жесткой или с мягкой щетиной. На просторах интернета обычно советуют покупать жесткую щетку, если нет жалоб, а мягкую — когда есть проблемы с зубами и появилась кровоточивость десен.
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