Mitsubishi провела закрытый показ нового поколения внедорожника Pajero

В начале лета Mitsubishi официально подтвердила возрождение легендарного внедорожника Pajero. Новый автомобиль станет флагманом марки спустя 5 лет после прекращения производства предыдущего поколения в 2021 году.
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