В США опубликовали текст законопроекта о санкциях против России, согласованного Трампом. Пошлины для крупных покупателей нефти и газа РФ составят 100%.
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В США опубликовали текст законопроекта о санкциях против России, согласованного Трампом. Пошлины для крупных покупателей нефти и газа РФ составят 100%.
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