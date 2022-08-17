На Украине назвали «незаконно построенный» Крымский мост целью для удара Киева

В офисе Зеленского пригрозили уничтожить Крымский мост. В интервью британской газете The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью Киева и должен быть уничтожен.
В офисе Зеленского пригрозили уничтожить Крымский мост. В интервью британской газете The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью Киева и должен быть уничтожен.
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