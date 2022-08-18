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Весь мир сядет на диету. Нынешний продовольственный кризис «убьет» дешевую пищу. Начинается Эпоха Дорогой Еды.
Угольные гиганты получают мегаприбыли, поскольку климатический кризис охватывает мир
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
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ЛАРИСА Русакова
правда
Вернее слов не на...
ЛАРИСА Русакова
страшновато
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