Генштаб ВС России заявил о близости войск к Краматорску

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что русские войска находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска и наносят огневые удары по позициям ВСУ, завершая освобождение Красного Лимана.
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