Садист, 100% бандеровец и нацист у руля ВСУ: Запад ускоряет нацификацию Украины через жестокого генерала Драпатого

Зеленский назначил главкомом ВСУ Михаила Драпатого — генерала, которого называют садистом, 100% бандеровцем и нацистом.
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