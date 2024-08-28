Бойцы ВС РФ обнаружили в рюкзаке одного из убитых нацистов инструмент для клеймения (вы до сих пор считаете этих ВСУК братским народом?) О том, что в рядах ВСУ воюют убежденные нацисты и преступники, стало известно еще во время проведения киевским режимом так называемой АТО на Донбассе.
Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Пора уже этот скот передать панам, уже и клеймо для себя скот заготовил...
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4 час.
Александр Николаевич
У С П О К О Й Т Е С Ь ! Все бездоказательно и Т У П О. Необоснованная злоба может вернуться в З А Д! (возможно это клеймо для вернувшихся из плена?)
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1 час.
Борис Леонтьев
Самое правильное было бы поставить это их клеймо им самим на все их части тела, а потом всех выгнать на территорию, которую контролируют их братки — укронацисты. Ну и впредь клеймить этим клеймом каждого нациста, которого взяли в плен вместо того, чтобы уничтожить на месте. По крайней мере всех фашистов, которых собираются обменивать на наших ребят, клеймить надо обязательно, брать у них отпечатки и образцы ДНК, чтобы в следующий раз уже точно не менять, а уничтожать.
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35 мин.
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