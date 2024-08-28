Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей

У С П О К О Й Т Е С Ь ! Все бездоказательно и Т У П О. Необоснованная злоба может вернуться в З А Д! (возможно это клеймо для вернувшихся из плена?)

Борис Леонтьев

Самое правильное было бы поставить это их клеймо им самим на все их части тела, а потом всех выгнать на территорию, которую контролируют их братки — укронацисты. Ну и впредь клеймить этим клеймом каждого нациста, которого взяли в плен вместо того, чтобы уничтожить на месте. По крайней мере всех фашистов, которых собираются обменивать на наших ребят, клеймить надо обязательно, брать у них отпечатки и образцы ДНК, чтобы в следующий раз уже точно не менять, а уничтожать.