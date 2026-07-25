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Царьград

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Илья Лурин раскрыл в плену отношение ВСУ к раненым бойцам

Илья Лурин раскрыл в плену отношение ВСУ к раненым бойцам

Украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал о ситуации с раненными в ВСУ. По его словам, командование предложило сдаться русским вместо оказания помощи.

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