Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ

Бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ

Бойцы Тульского соединения ВДВ в районе Соледара зажали украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая - стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги.

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