В ЕС разработали механизм для отправки доходов от замороженных активов российского ЦБ Украине

Речь о сумме примерно в 3 млрд евро ежегодно, которые должны пойти на поставки оружия и стимулирование оборонной промышленности страныЕС разработал механизм передачи Украине доходов от замороженных российских активов.
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